Honda Vision 110 na 2021 r. – Japończycy odświeżyli swój najtańszy skuter

Szukając prostoty i najniższej ceny wśród jednośladów Hondy, należy zwrócić się w kierunku skutera Vision 110. W wersji na 2021 r. przeszedł on sporo zmian – od silnika, przez ramę, po rozwiązania techniczne i wygląd.

Zmiany w Hondzie Vision 110 objęły oczywiście silnik o pojemności 109,5 cm3. Został on dostosowany do normy emisji spalin Euro 5, a przy tym udało się zmniejszyć o 5 proc. zapotrzebowanie na paliwo – wg danych producenta jest to 1,8 l/100km, co przy zbiorniku 4,9 l zapewnia zasięg ponad 260 km. Sama jednostka napędowa waży 22 kg i generuje maksymalną moc 8 KM przy 7500 obr./min oraz maksymalny moment obrotowy 9 Nm przy 5750 obr./min.

Choć nie widać ich na pierwszy rzut oka, to zmiany w napędzie są dość duże. Zastosowano dwustronne paski zębate, a bezszczotkowy rozrusznik, który pracuje także jako alternator, zamontowano na końcu wału korbowego, co zmniejsza hałas. Honda Vision 110 otrzymała też system Idling Stop, który po 3 sekundach pracy na luzie (po zatrzymaniu) wyłącza silnik i uruchamia go ponownie po dodaniu gazu.

Materiały prasowe Honda Vision 110 (Materiały prasowe, Fot: Honda)

Honda Vision 110 na 2021 r. ma też ulepszoną ramę. Jej masę zmniejszono o 2 kg, dzięki czemu cały skuter waży teraz okrągłe 100 kg. Zmodyfikowana konstrukcja ma też pozytywnie wpłynąć na właściwości jezdne tego skutera. Do tego zmieniono wygląd najtańszego skutera Hondy. Choć należy to raczej nazwać ewolucją stylistyczną niż rewolucją, to Vision 110 został przeprojektowany praktycznie w każdym elemencie.

Wśród nowości technologicznych najważniejszą jest dostęp bezkluczykowy Smart Key. Bez wyjmowania kluczyka z kieszeni odblokowuje on nie tylko zapłon, ale też pozwala otworzyć schowek pod siedzeniem, który jest teraz większy i ma pojemność 17,7 l. Do tego skuter ma haczyk i mały schowek z przodu. Honda Vision 110 otrzymała zmienione zegary na kierownicy – oprócz prędkościomierza znajduje się tam wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący m.in. ilość paliwa w zbiorniku.

Materiały prasowe Honda Vision 110 (Materiały prasowe, Fot: Honda)

Honda Vision 110 to najtańszy skuter japońskiej marki na polskim rynku. Do tej pory kosztował 9900 zł. Nie wiadomo jeszcze, czy cena ta zostanie utrzymana na tym poziomie, ale można być pewnym, że ewentualna różnica nie będzie duża. Nowy skuter Vision 110 dostępny będzie w czterech kolorach – czerwony, białym, czarnym i czarnym matowym. Wielkość silnika oznacza, że jest to model, którym mogą jeździć osoby z prawem jazdy kategorii A1 lub posiadające uprawnienia kategorii B od przynajmniej 3 lat.