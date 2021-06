Honda pracuje nad poduszką powietrzną w skuterze

Honda Gold Wing Tour ma na pokładzie poduszkę powietrzną już od 2006 r. Znajduje się ona też na wyposażeniu standardowym najnowszej, szóstej generacji tego motocykla. Skoro Japończycy mają takie rozwiązanie od 15 lat, to czemu cały czas ograniczone jest jedynie do jednego modelu? Trudno powiedzieć, ale niedługo powinno się to zmienić. W internecie pojawiły się obrazki patentowe poduszki powietrznej dla skutera.