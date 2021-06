Honda patentuje elektroniczne sprzęgło. Rezygnacja z mechaniki coraz bliżej

Systemy ride-by-wire, gdzie czujnik odczytuje ruch manetki gazu i wysyła tę informację do kontrolera sterującego przepustnicą, to już bardzo popularne rozwiązanie. Pozwala ono na tworzenie różnych trybów jazdy (w tym pracy przepustnicy), ale też poprawia działanie kontroli trakcji i systemu launch control. Kawasaki pracuje nad likwidacją mechanicznego połączenia dźwigni zmiany biegów z przekładnią. Honda ma za to inny pomysł – sprzęgło obsługiwane elektronicznie.