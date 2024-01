Honda najpopularniejszą marką jednośladów w Polsce

W 2023 r. japońska marka sprzedała w Polsce 5839 jednośladów, co oznacza wzrost aż o 34,8 proc. w stosunku do poprzedniego roku i ponad 21 proc. udziału w rynku. To natomiast zaowocowało tym, że mimo praktycznie braku w ofercie motorowerów (wyjątkiem jest crossowy CRF50F), Honda po raz pierwszy stała się liderem na całym rynku jednośladów.