Hero Electric będzie produkować milion elektrycznych skuterów rocznie

Jeśli ktoś jeszcze wątpi w to, że elektryczne jednoślady będą szybko zyskiwały na popularności, to właśnie dostanie mocny dowód na to, że w przyszłość coraz częściej będziemy jeździć na prąd. Indyjska firma Hero Electric zapowiedziała właśnie, że ma zamiar produkować milion elektrycznych skuterów rocznie.

Hero Electric Optima HX Źródło: Materiały prasowe , Fot: Hero Electric