Hero zapowiada, że stworzy 50 nowych motocykli do 2025 r.

Hero MotoCorp nie jest firmą znaną w Europie, jednak w Indiach to prawdziwa potęga. Jest to najpopularniejszy tam producent jednośladów, który swoje modele oferuje też na innych rynkach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Niedawno pisaliśmy o to, że zbliża się do wyniku 100 mln wyprodukowanych egzemplarzy od początku swojego istnienia i wiele wskazuje na to, że kolejna setka padnie dużo szybciej niż po kolejnych 37 latach.