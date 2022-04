Harley-Davidson Sportster znowu bardziej podstawowy. Debiutuje Nightster

Skoro już mowa o silniku, to z jednej strony jest on wyraźnie słabszy od 122-konnej jednostki w Sportsterze S (już mocno zmienionej w porównaniu do wersji o mocy 152 KM w Pan Americe), a z drugiej 90 KM przy 7500 obr./min to cały czas solidna wartość. Wraz z maksymalnym momentem obrotowym równym 95 Nm przy 5000 obr./min na pewno zapewnia niezłe osiągi. Oczywiście mniejszy silnik zapewni większy zasięg na mieszczącym 11,8 l zbiorniku paliwa.