Francuskie autostrady z infrastrukturą dla motocyklistów

Dalekie podróże motocyklowe to świetny pomysł, jednak na autostradach mogą się one dłużyć. Nie ma się też co oszukiwać, ale w przypadku wielu maszyn jazda nie jest tak komfortowa i dobrze jest robić sobie co jakiś czas przerwę. Francuzi postanowili to ułatwić i uprzyjemnić motocyklistom, którzy będą podróżować autostradami w tym kraju.