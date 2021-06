Francja przetestuje dźwiękowe fotoradary. Będą mandaty za głośny wydech

Pomóc mają w tym urządzenia automatycznie sprawdzający poziom hałasu emitowanego przez przejeżdżające obok pojazdy. Działać to będzie podobnie do fotoradarów mierzących prędkość. Tylko zamiast kontrolowania, jak szybko jedzie motocykl czy samochód, mierzony będzie dźwięk. Jeśli będzie zbyt głośno, to automat zrobi zdjęcie, a kierowca zostanie ukarany mandatem.