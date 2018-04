Ford rezygnuje w USA z Focusa, Fiesty i Fusion. W ofercie zostaną niemal tylko SUV-y

Gdy mówimy Ford, myślimy o Fieście, Focusie czy Mondeo (sprzedawanym w USA jako Fusion). Podobnie sytuacja wygląda w Ameryce. Oznacza to, że koniec sprzedaży tych modeli zapowiedziany przez szefów firmy jest prawdziwym szokiem.

Ford poinformował, że wszystkie one przynoszą straty. Zrezygnowano nawet z planowanego liftingu modelu Fusion, co stawia pod znakiem zapytania również przyszłość Mondeo. Nie jest przecież tajemnicą, że klasyczne modele segmentu D również w Europie tracą na popularności. Podobnie w USA wygląda też sytuacja z większymi sedanami jak Taurus. Oczywiście Ford nie ma zamiaru się zwijać, po prostu zamiast samochodów, które nie cieszą się zainteresowaniem klientów, zaproponuje coś innego . Co dokładnie?

Co zatem z nowym Focusem, który dopiero co miał światową premierę? W USA oferowana będzie tylko odmiana Active, czyli podniesiony crossover. My jednak możemy być spokojni. Do Europy i Azji trafią wszystkie odmiany nowej odsłony kompaktowego forda.