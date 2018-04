Znamy ceny nowego Forda Focusa na niemieckim rynku. W Polsce nie będzie tani

Dopiero co premiera za nami, a Ford już się szykuje do wprowadzenia nowego Focusa na rynek. Na niemieckim już pojawiły się ceny. Ile to auto może kosztować u nas?

Nowy Ford Focus może być jednym z najdroższych kompaktów na rynku. Czy jest wart swojej ceny? O tym przekonamy się niebawem.

Na rynku niemieckim nowy Ford Focus kosztuje 18 700 euro w wersji podstawowej Trend z silnikiem 1.0 EcoBoost o mocy 85 KM. Na chwilę obecną jest to jedyny dostępny silnik benzynowy, ale występuje jeszcze w wariantach mocy: 100 KM (od 20 400 euro) i 125 KM (od 21 700 euro). Każda z tych wersji jest dostępna wyłącznie z manualną skrzynią biegów.

Jeśli chodzi o diesle, to na razie oferta jest również ograniczona do jednego silnika 1.5 EcoBlue w dwóch wariantach mocy 95 KM (od 22 800 euro) i 120 KM (24 100 euro). Do mocniejszego diesla można dokupić automatyczną skrzynię biegów z ośmioma przełożeniami. Tak wyposażone auto kosztuje minimum 26 000 euro.

Od razu dostępne jest także kombi, kosztujące 1000 euro więcej od 5-drzwiowego hatchbacka.

Tyle wiemy, a czego można się spodziewać na rynku polskim? Jeżeli skonfrontujemy ceny niemieckie i polskie, porównując je na przykładzie różnych modeli, można ustalić "kurs importera" i z dużym prawdopodobieństwem ustalić cenę, jaka pojawi się w Polsce.

Zgodnie z powyższym, w Polsce należy spodziewać się ceny na poziomie około 70 000 zł. To bardzo dużo. Jednak warto zaznaczyć, że obecnie sprzedawana generacja Focusa też nie jest tania - według cennika auto kosztuje minimum 67 070 zł. Należy też pamiętać, że mówimy tu o 85-konnym silniku, podczas gdy konkurencja nierzadko startuje z wyższego poziomu mocy. Czy nowy Focus będzie jednym z droższych kompaktów na rynku?

Prawdopodobnie. Już od około 2 lat kompakty przekraczają cenę 60 tys. zł – niegdyś była to granica dla wersji podstawowych. Klienci rozumieją, że za takie pieniądze i tak nie otrzymają atrakcyjnego auta i będą musieli je doposażyć lub wybrać wyższy standard. To dlatego ceny podstawowe wzrosły średnio o 3-5 tys. zł.

Najmocniejsi rynkowi konkurenci nowego Forda Focusa: