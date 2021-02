Energica z rekordowym zamówieniem z Tajwanu. Elektryczne motocykle mają się coraz lepiej

Motocykle marki Energica to jedne z bardziej uznanych modeli na prąd. Włoska firma rozwija się coraz lepiej i właśnie pochwaliła się rekordowym zamówieniem. Tajwański importer Russ Tiger Enterprise sprowadzi od firmy Energica motocykli za 836 000 euro , czyli ponad 3 750 000 zł. Zamówienia obejmuje wszystkie modele włoskiego producenta.

– Elektryczne pojazdy to dzisiejszy trend związany z ochroną środowiska – mówi Russ Tsai, dyrektor Russ Tiger Enterprise. – Do tego pogoda i klimat na Tajwanie są odpowiednie dla kierowców motocykli elektrycznych. Nasz rząd to wspiera dzięki obniżonym podatkom.