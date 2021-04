Elektryczna "125-tka" ze Szwecji. Husqvarna zapowiada model E-Pilen

Jeśli chodzi o elektryczne jednoślady, to Husqvarna pełnymi garściami czerpie ze związku z indyjską firmą Bajaj , która ma udziały w KTM-ie (do którego należy szwedzka marka). Niedawno wyciekło pierwsze zdjęcie nadchodzącego skutera na prąd Husqvarny , który pod spodem jest Bajajem Chetakiem. Drugim elektrycznym modelem ma być motocykl E-Pilen.

E-Pilen Concept \| Husqvarna Motorcycles

Jedna z najważniejszych wiadomość dotyczy właśnie akumulatorów. Mają one być wymienne. Oznacza to, że zamiast je ładować przez przynajmniej kilkadziesiąt minut, będzie można wyjąć puste i włożyć pełne. Choć technologia ta na potrzeby Husqvarny E-Pilen była rozwijana wcześniej, to może wiązać się z tym, że KTM, Honda, Piaggio i Yamaha pracują nad wspólnym standardem wymiennych baterii do jednośladów. Nie wiadomo jedna, czy już elektryczny motocykl ze Szwecji będzie kompatybilny z innymi modelami.