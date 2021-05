Efekt nowych przepisów i koronawirusa. Jest lepiej, ale nie ma się z czego cieszyć

W kwietniu 2021 r. zarejestrowano w Polsce 4024 nowe jednoślady – podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Jest to wynik aż o 66 proc. wyższy niż w 2020 r. Trzeba jednak pamiętać, że w zeszłorocznym kwietniu salony sprzedaży przez długi czas były zamknięte z powodu początku pandemii koronawirusa. Dlatego lepszym jest porównanie do 2019 r., a tu już jest spadek o 29,5 proc. Jest to efekt kilku czynników.