Dwie rocznicowe premiery Malaguti – lekkie 125 i skuter

Malaguti to marka produkująca małe motocykle z silnikami 125 cm3, a niektóre modele oferuje nawet z jednostkami 50 cm3. Do tych pierwszych zalicza się model Monte PRO125. Jego specjalna odmiana Anniversary Edition wyróżnia się malowaniem, które ma przywodzić na myśl klasyczne scramblery. Choć w kształtach motocykla nic ich nie przypomina, to zdecydowano się na kilka zmian nawiązujących do starszych maszyn. Wśród nich są szprychowe koła obute w inne opony. Zmodyfikowano też wygląd przedniego zawieszenia, aby przypominało ono konstrukcje sprzed lat.