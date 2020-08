Dostał karę za naprawę skutera w czasie pandemii. Teraz sanepid ją cofnął

Sytuacja miała miejsce na Śląsku. 4 kwietnia 2020 r. pewien mężczyzna w swoim garażu naprawiał skuter. W pobliżu stało dwóch jego sąsiadów, ale zachowywali oni bezpieczną odległość. Mimo to policjanci stwierdzili, że takie grupowanie się jest niedozwolone. Po interwencji funkcjonariuszy właściciel skutera udał się do domu, ale po pewnym czasie wrócił do garażu. Za drugim razem nie skończyło się na upomnieniu i policjanci zgłosili sprawę do sanepidu, który nałożył na mężczyznę karę w wysokości 5 tys. zł.