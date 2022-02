Dwa tajemnicze modele. Yamaha szykuje nowości

To już otwiera spore pole do domysłów. Pierwszym potencjalnym motocyklem, który przychodzi do głowy, jest Yamaha R9. Japońska marka po zakończeniu oferowania drogowej wersji popularnego sportowego modelu R6 wprowadziła do sprzedaży R7, jednak jest to maszyna dużo słabsza, napędzana dwucylindrowym silnikiem. R9 (stworzona na bazie MT-09), z jednostką CP3, dużo lepiej by pasowała jako następca R6 i wypełniła lukę pomiędzy R7 a topowym R1.