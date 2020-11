Ducati tworzy skrzynię biegów typu seamless dla motocykli drogowych. Ma być tania

Technologie z wyścigów przechodzą w końcu do modeli drogowych – choć twierdzenie to nie zawsze się sprawdza, to cały czas nie brakuje dowodów na jego prawdziwość. Najnowszym będą skrzynie biegów typu seamless. Rozwiązanie to powstało po tym, gdy producenci chcieli do maszyn wyścigowych wprowadzić przekładnie dwusprzęgłowe (DCT), ale zostały one zakazane przepisami jeszcze przed trafieniem na tor. Zatem Honda wprowadziła skrzynie DCT do motocykli drogowych, a do wyścigów stworzyła przekładnię seamless.