Ducati testuje elektryczny motocykl wyścigowy do serii MotoE

– Testowanie prototypu MotoE na torze było ekscytujące, ponieważ oznacza on początek nowego rozdziału w historii Ducati – powiedział Pirro. – Motocykl jest lekki i już ma dobry balans. Do tego działanie przepustnicy w pierwszej fazie i ergonomia są bardzo podobne do tych z motocykli MotoGP. Gdyby nie cisza i fakt, że podczas tego testu zdecydowaliśmy się ograniczyć moc do 70 proc., mógłbym sobie wyobrazić, że jeżdżę swoim motocyklem.