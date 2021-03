Ducati sprzedało mniej motocykli, ale klienci wybierali te droższe

Włoska marka w 2020 r. sprzedała 48 042 motocykle, co oznacza spadek o 9,7 proc. w stosunku do 2019 r. (wtedy nabywców znalazło 53 183 egzemplarzy ducati). Jednak z drugiej strony mimo zamknięcia fabryki na siedem tygodni w szczycie sezonu produkcyjnego obrót firmy spadł tylko nieznacznie, co oznacza, że klienci Ducati wybierali średnio droższe motocykle niż rok wcześniej – obrót na każdej sztuce wyniósł najwyższe w historii 14 883 euro w porównaniu z 13 500 euro w 2019 r. Dzięki temu całkowity obrót firmy wyniósł w 2020 r. 676 mln euro (w 2019 r. było to 716 mln euro).