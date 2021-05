Ducati Panigale tym razem skopiowane jako skuter

TR 450 prawdopodobnie nie będzie oferowany poza Tajwanem (lub dodatkowo kilkoma innymi azjatyckimi rynkami), ale zapewne i w Europie znalazło by się kilku skuterzystów, którzy tak naprawdę marzą o motocyklu Ducati. Czy tak mocna inspiracja modelem Panigale obroniłaby się w sądzie? Trudno powiedzieć, ale do czasu, aż dane dalekowschodnie modele oferowane są tylko na lokalnych rynkach, to nadal co chwilę będziemy widzieli kolejne kopie kultowych maszyn nie tylko Ducati.