Benda LFC700 już niedługo. Znamy dane techniczne chińskiej kopii Ducati Diavela

We wrześniu 2020 r. marka Benda zaprezentowała koncept o nazwie LF-01, który zwrócił na siebie uwagę podobieństwem do Ducati Diavela. Teraz zadebiutowała już gotowa wersja tego motocykla i nazywa się LFC700. Już to zdradza jedną z podstawowych informacji o nietypowym chińskim cruiserze, czyli pojemność silnika. Dokładnie wynosi ona 680 cm3. Jest to czterocylindrowa rzędowa jednostka o mocy 98 KM osiąganych przy 12 000 obr./min. Napęd przenoszony jest za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni.