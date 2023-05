Ducati Monster zyskało nową wersję kolorystyczną - Iceberg White

Najnowsza generacja Ducati Monstera od początku dostępna była w dwóch klasycznych malowaniach idealnie pasujących do stylu i charakteru tego motocykla - czerwonej z czarnymi felgami (Ducati Red) i ciemnoszarej z czerwonymi felgami (Aviator Grey). Teraz do tej listy dochodzi trzecia opcja, która z jednej strony jest zupełnie inna, a z drugiej też bardzo dobrze pasuje do Monstera - Iceberg White, czyli białe malowanie z kontrastującym, czerwonym siedziskiem.