Ducati Diavel 1260 S w nowym malowaniu Black and Steel. Tego mu było trzeba

Ducati Diavel 1260 standardowo jest czarny, odmiana S ma czerwoną kratownicową ramę i nieco inny odcień. I w zasadzie to by wystarczyło, bo czerń idealnie pasuje do charakteru tej maszyny. Jednak już wersja Lamborghini pokazała, że Diavelowi ładnie też w innych barwach. Teraz na scenę wjeżdża wzór nazwany Black and Steele, który nawiązuje do koncepcyjnego Diavela "Materico" sprzed dwóch lat.