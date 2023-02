Ducati DesertX dostaje nawigację. Wkrótce kolejne modele

Ducati DesertX to zdecydowanie inna bajka niż bestsellerowa Multistrada. Już same nazwy tych motocykli wskazują różnice i to właśnie ta druga, bardziej drogowa maszyna miała do tej pory nawigację korzystającej z aplikacji z wyświetlaną na ekranie mapą. Jednak często wystarczy prostsze rozwiązanie i to właśnie DesertX, jako pierwszy model włoskiej marki, dostanie nawigację "turn by turn".