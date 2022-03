Ducati bije rekordy popularności. Włosi sprzedali prawie 60 tys. motocykli w rok

Ducati pochwaliło się, że w 2021 r. na całym świecie dostarczyło swoim klientom 59 447 motocykli. W porównaniu do bardzo problematycznego 2020 r. jest to wzrost aż o 24 proc. (z poziomu 48 042 sztuk). Ale jest to też o 12 proc. więcej niż w 2019 r., gdy włoska marka sprzedała 53 183 motocykle. A zatem jest to historyczny rekord.