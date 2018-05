Diesel nie umiera. Dzięki aferze zyskał drugie życie

Zmniejszenie udziału diesla w europejskiej sprzedaży Nissana nie powinno dziwić. Podobne kroki podjęła Toyota czy Porsche. Pogłoski o śmierci silnika wysokoprężnego są jednak mocno przesadzone.

To oczywiste - zamieszanie wokół diesla doprowadziło do spadku sprzedaży. Nadal jednak w zeszłym roku 43,8 proc nowych aut spalało olej napędowy. Japończycy wykorzystywali opracowane w Europie jednostki napędowe – Toyota współpracowała z BMW , Nissan miał silniki wprost od Renault . Nic dziwnego, że w końcu, po tylu latach, mają opracowaną technologię elektryczną, którą mogą wykorzystać w miastach.

Europa nie zamierza rezygnować z diesla. Widać to po największym rynku motoryzacyjnym Starego Kontynentu. Choć końcem lutego niemiecki sąd wydał wyrok zezwalający na zablokowanie wjazdu do miast aut z silnikiem wysokoprężnym, na razie nie widać, by którekolwiek władze samorządowe były gotowe na wyjście przed szereg. Hamburg przygotowuje się do wyłączenia z ruchu wysokoprężnego zaledwie jednej ulicy. Nie wjadą na nią tylko starsze diesle. To na razie eksperyment czy też oswajanie społeczności z pomysłem. Nie można przecież wyrzucić śmieciarek, samochodów dostawczych, kurierów czy autobusów.