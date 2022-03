Debiutuje Royal Enfield Scram 411. To bardziej drogowa odmiana Himalayana

Już nazwa nowego modelu sugeruje, że ma to być scrambler, jednak rzut oka na motocykl wystarczy, aby pojawiła się wątpliwość. Wszystko dlatego, że Royal Enfield Scram 411 to tak naprawdę nieco zmieniony Himalayan, który nie wygląda jak inne scramblery na rynku, za to jeśli chodzi o samą ideę, to w stu procentach pasuje do tej grupy.