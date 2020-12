Debiutuje Kymco KRV. To średniej wielkości skuter z rozwiązaniami z motocykli

Kymco stara się wyróżnić na rynku skuterów i trzeba przyznać, że każdy z nowych jednośladów tej marki posiada jakieś wyróżniające go cechy. Model KRV wygląda na najbardziej typowy, jednak w jego przypadku wyjątkowe są rozwiązania techniczne niespotykane w tej klasie skuterów.

Kymco zaprezentowało szereg skuterowych nowości – trójkołowy model CV3, elektryczny F9 czy stworzony do jazdy poza asfaltem DT X360. Najmniej wyróżniającym się w tym towarzystwie jest Kymco KRV. Jednak nie oznacza to, że tajwański producent nie postarał się, aby model ten wyróżniał się na tle konkurencji.

Kymco KRV to skuter napędzany silnikiem o pojemności 175,1 cm3, którego maksymalna moc to 16,7 KM osiągane przy 7500 obr./min. Natomiast maksymalny moment obrotowy wynosi 15,7 Nm przy 6000 obr./min. Jest to średniej wielkości skuter – mierzy on 1960 mm długości, 755 mm szerokości i 1115 mm wysokości. Kanapa znajduje się na wysokości 795 mm, a zbiornik paliwa mieści 7,2 l. Kymco KRV pod siedziskiem ma bagażnik, w którym bez problemu zmieści się jeden pełnowymiarowy kask. Skuter ten waży 133,5 kg.

Kymco KRV

Wszystkie te parametry nie odbiegają znacząco od typowych dla tego segmentu. Jednak tym, co wyróżnia Kymco KRV, są rozwiązania techniczne. Przede wszystkim, podobnie jak w motocyklach, posiada on niezależny od silnika wahacz tylnego zawieszenia. To znacząco zmniejsza masę nieresorowaną, a zatem w mocno poprawia właściwości jezdne skutera. Jest to rozwiązanie stosowane przez Kymco też w dużo większym modelu AK550.

Na tym jednak nie koniec elementów, których niekoniecznie można się spodziewać w jednośladzie tego segmentu. Posiada on hamulec tarczowy nie tylko z przodu, ale też z tyłu. Na liście wyposażenia standardowego znajdują się też ABS, kontrola trakcji i światła LED. Kymco zapewnia też, że zadbano o ergonomię jazdy – wygodną pozycję, zawieszenie dostosowane zarówno do jazdy w pojedynkę, jak i z pasażerem, a także nisko umieszczony środek ciężkości, co pozwala na szybsze pokonywanie zakrętów.

Materiały prasowe Kymco KRV (Materiały prasowe, Fot: Kymco)

