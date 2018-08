Czy to koniec osobowych diesli? Czy wodór jest paliwem przyszłości? Wywiad z prof. Markiem Brzeżańskim

Nowoczesne jednostki wysokoprężne wyposażone są w skomplikowane, wrażliwe i trudne w eksploatacji systemy oczyszczania spalin. Dlatego w segmencie popularnych samochodów osobowych nie mają sensu. Rozwijały się będą tylko w odniesieniu do aut ciężarowych, dostawczych, autobusów czy maszyn budowlanych - uważa prof. Marek Brzeżański, dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej.

Prof. Marek Brzeżański: W samochodach z silnikami wysokoprężnymi wykryto dodatkowe oprogramowanie, które wpływa na funkcjonowanie systemu recyrkulacji spalin EGR . W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych silniki te emitowały wielokrotnie więcej tlenków azotu niż podczas testów laboratoryjnych na hamowni. Dotyczy to pojazdów wyprodukowanych po 2009 r., które – jak się okazało – nie spełniają wymagań normy Euro 5. W tym miejscu warto przypomnieć, że tlenki azotu należą do najbardziej toksycznych składników spalin. Zmiany w oprogramowaniu mają przynieść poprawę, ale oszustwo pozostaje oszustwem.

Rozwój techniczny silników diesla będzie jeszcze postępował, ale na pewno nie w takiej skali, jak to było na początku XXI wieku. I nie w sektorze silników do samochodów osobowych, ale w pojazdach użytkowych: ciężarówkach, autobusach międzymiastowych, autach dostawczych, maszynach budowlanych etc. Powód jest prosty: w tym segmencie nie mamy na razie alternatywy do diesla.