Czego nie robić z automatycznymi skrzyniami biegów

Wiele jednak zależy od rodzaju przekładni. Klasyczne automaty z konwerterem momentu obrotowego (rodzajem sprzęgła hydrokinetycznego) działają zupełnie inaczej niż skrzynie dwusprzęgłowe, którym bliżej jest do tych manualnych. Trzecim rozwiązaniem są przekładnie bezstopniowe (CVT), które mogą posiadać sprzęgło hydrokinetyczne lub tradycyjne. Dlatego najważniejsze jest, aby wiedzieć, z jakim typem ma się do czynienia, gdyż od tego zależy to, co wolno robić, a czego należy unikać. Na kolejnych stronach prezentujemy najczęstsze błędy kierowców.