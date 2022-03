Chiński hit sprzedaży. Benda nie nadąża z produkcją modelu LFS 700

Benda LFS 700 to naked, któremu też nie można odmówić nowoczesnej i wyróżniającej się stylistyki. Co więcej, nie jest to typowy tani motocykl z Chin (choć cena w tej całej historii też jest kluczowa). Ma on niezłe wyposażenie, hamulce Brembo czy LED-owe oświetlenie.