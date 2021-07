Benda LFC 700, czyli "chiński Diavel", już w sprzedaży. Wkrótce trafi do Europy

Benda do tej pory oferowała klasycznie wyglądające cruisery z silnikami o pojemności od 125 do 400 cm3. LFC 700 zatem nie tylko wygląda inaczej, ale ma też inną, większą jednostkę napędową. Jest to nietypowa jak na cruisera konstrukcja, czyli czterocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 680 cm3. Współpracuje on z 6-biegową przekładnią.