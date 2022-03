Chińczycy robią mały motocykl Harleya-Davidsona. Silnik jest mikroskopijny jak na tę markę

Wygląda na to, że z zapowiadanych parę lat temu modeli nie zobaczymy tylko Bronxa, natomiast reszta nowych rodzajów harleyów powstanie. Wśród nich najbardziej nietypowym będzie model, który prawdopodobnie będzie nosił nazwę 338R. Jego wyjątkowość polega na tym, że choć będzie nosił logo Harleya-Davidsona, to będzie to model produkowany przez chińską firmę Qianjiang.