CFMoto zapowiada model sportowy SR-021. Chiński motocykl zwraca uwagę wyglądem

I tu pojawia się pytanie o napęd CFMoto SR-021, a raczej produkcyjnego modelu, który powstanie na jego bazie. Chińska firma od pewnego czasu współpracuje z marką KTM i już w turystycznym modelu 800MT wykorzystuje austriackiego producenta. Jest to dwucylindrowa jednostka o pojemności 799 cm3, której maksymalna moc to 94 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 77 Nm. Istnieje prawdopodobieństwo, że ten sam silni trafi do modelu sportowego.