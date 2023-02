Ceny Suzuki V-Strom 800DE już oficjalnie. Model był potrzebny w gamie

54 900 zł – na tyle wyceniono V-Stroma 800DE. To motocykl z nową, dwucylindrową jednostką o pojemności 776 cm3, mocą 84 KM i momencie obrotowym na poziomie 78 Nm przy 6800 obrotów. To ten sam silnik co w nakedzie GSX-8S. Trzeba jednak zauważyć, że jest to cena odrobinę wyższa niż w przypadku nowej Hondy Transalp.