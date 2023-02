Znamy cenę Hondy XL750 Transalp. Szykuje się kolejny hit

Ważący 208 kg motocykl napędzany jest przez dwucylindrowy silnik o pojemności 755 cm. Generuje 91,8 KM i 75 Nm, ale nie to wbrew pozorom jest tu najważniejsze. Jego wykorbienie to 270 stopni, co zagwarantuje doskonałą ścieżkę dźwiękową.