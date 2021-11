Cała rodzina BMW K 1600 po zmianach. Bardziej nowoczesna, eko, ale też szybsza

Wszystkie cztery wersje BMW K 1600 napędzane są takimi samymi silnikami. I to właśnie one przeszły największe zmiany. Przede wszystkim dostosowano je do normy Euro 5. Często przy tym zabiegu silniki tracą nieco wigoru, ale tym razem jest odwrotnie. Sześciocylindrowe rzędówki o pojemności 1649 cm3 tak jak dotychczas generują maksymalną moc 160 KM, ale jest ona dostępna aż o 1000 obr./min niżej – przy 6750 obr./min. Do tego maksymalny moment obrotowy wzrósł o 5 Nm i wynosi 180 Nm przy 5250 obr./min. W efekcie udało się nieco poprawić przyspieszenie.