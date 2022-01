Polacy kupowali mniej jednośladów. Winne przepisy

W grudniu 2021 r. zarejestrowany 3193 używane jednoślady sprowadzone z zagranicy. Jest to o 11,3 proc. mniej niż przed rokiem i 2,4 proc. więcej niż w 2019 r. Łącznie w całym 2021 r. po raz pierwszy w Polsce zarejestrowano 70 688 używanych jednośladów przywiezionych z innych krajów – jest to wzrost o 1,7 proc. w porównaniu do 2020 r. W zdecydowanej większości były to motocykle.