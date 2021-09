BMW Vision Amby, czyli pomiędzy rowerem a motocyklem elektrycznym

BMW Vision Amby tego nie ma, ale Niemiecka marka ma tu ciekawy pomysł. Nazwa Amby to skrót od "Adaptive Mobility", czyli adaptacyjnej mobilności. Adaptacja to polega na tym, że nowym pojazdem BMW będzie można jeździć po ścieżkach rowerowych (wtedy prędkość maksymalna będzie ograniczona do 25 km/h), po mniejszych miejskich ulicach (maksymalnie 45 km/h) i po głównych drogach (nawet 60 km/h).