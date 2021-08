BMW tańsze od konkurencji. Poznaliśmy ceny R 18 B i R 18 Transcontinentala

Bagger BMW R 18 B w wersji podstawowej kosztuje 124 000 zł. Oczywiści jak to w przypadku takich maszyn cennik daje do tego spore możliwości. Inny niż czarny lakier będzie wymagał dopłaty, tak samo dodatki jak np. dodatkowe duże podnóżki, inna kanapa albo jej podgrzewanie. Lepszy przedni reflektor to wydatek 2230 zł, wsteczny kosztuje 4460 zł, a asystent ruszania pod górę 460 zł. W ofercie jest też system audio sygnowany przez Marshalla i wyceniony na 3410 zł.