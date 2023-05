BMW R 18 Roctane – niemiecki model w amerykańskim stylu

BMW R18 Roctane to bagger, który zdaniem przedstawicieli niemieckiej marki zapewnia komfort motocykla turystycznego. Jednak w odróżnieniu od R 18 B, nowy model nie ma dużej owiewki, co więcej – nie ma jej wcale. Zachował za to twarde kufry boczne o pojemności 27 l każdy i wygodną dwustopniową kanapę. Jednak R 18 Roctane to raczej stylowy cruiser do wypadów bocznymi drogami czy nawet jeżdżenia po mieście niż maszyna do dalekich wypraw.