BMW R 18 na kategorię A2? Plotki mówią o takim szalonym pomyśle

Motocykle na kategorię A2 w Polsce cieszą się przeciętną popularnością, ale w wielu innych krajach Europy są kupowane jeszcze chętniej. Mogą nimi jeździć młodsi motocykliści, a przepisy stawiają limit mocy na poziomie 47,5 KM. Co ważne – mogą to też być jednoślady ze zdławionymi do tej mocy silnikami, które jednak oryginalnie mogą generować maksymalnie dwa razy taką wartość, a zatem 95 KM. Po uzyskaniu pełnej kategorii A można takie maszyny odblokować i po zmianie w dowodzie rejestracyjnym cieszyć się większą mocą.