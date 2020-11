BMW F 900 R – cena, informacje, dane techniczne

Motocykle BMW mają kilka cech, z którymi się kojarzą – silniki typu bokser lub ewentualnie rzędowe czwórki w modelach sportowych, a także nierzadko napęd przekazywany na tylne koło przez wał. Nic z tego nie znajdziemy w BMW F 900 R. Motocykl ten to klasyczny naked. Dzięki ostrym liniom wygląda nowocześnie, nie ma szybki, a owiewki ograniczone są do minimum.

BMW F 900 R napędzane jest rzędowym 2-cylindrowcem o pojemności 895 cm3 i to właśnie silnik jest nieco nietypowy, bo w tej klasie konkurencja oferuje konstrukcje 3- lub 4-cylindrowe. Jednak podejście BMW ma swoją zaletę – dość wysoki maksymalny moment obrotowy, który wynosi 92 Nm przy 6500 obr./min. Maksymalna moc to natomiast 105 KM przy 8500 obr./min. Co ciekawe, BMW oferuje też wersję o mocy 95 KM (70 kW) osiąganej przy 8000 obr./min. W jej przypadku, po zdławieniu silnika o połowę, mogą na takim motocyklu jeździć posiadacze prawa jazdy kategorii A2.