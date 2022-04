Benelli Leoncino 800 w dwóch wersjach wjeżdża do salonów. Znamy ceny

Leoncino to ta "bardziej modna" linia modelowa w ofercie Benelli. Są to nakedy, ale o stylistyce retro, a raczej łączącej klasyczne kształty ze współczesną konstrukcją. Taki miks jest popularny w przypadku wielu marek jak Honda czy Yamaha i również w ofercie Benelli należy do chętnie wybieranych. I to na tyle, że ta włoska marka oferująca chińskie konstrukcje dodaje do swojej oferty jeszcze mocniejszy model 800.