Benelli 502 C – cena, informacje, dane techniczne

Należąca do chińskiego Qianjiang Motorcycle włoska marka Benelli staje się coraz popularniejsza w Europie. Wszystko dzięki konkurencyjnym cenom i motocyklom, które wyglądem nie odstają od bardziej znanej konkurencji. Jednym takich modeli jest naked Benelli 502 C.

To właśnie przy wyglądzie warto się na chwilę zatrzymać. Benelli 502 C to dość duży miejski naked o charakterystycznych dla tego segmentu proporcjach. Jednak swoją stylistyką bardzo mocno nawiązuje do większego i uznanego Ducati Diavela. Benelli 502 C też ma kratownicową ramę i w podobny sposób zaprojektowane dość krótkie siedzisko wiszące nad tylnym kołem. Oba motocykle mają nawet identyczny rozstaw osi równy 1600 mm. Czy takie kopiowanie jest dobrym pomysłem? To już każdy musi sam ocenić, ale bezsprzecznie efekt jest niezły.

Oczywiście poza wyglądem Benelli 502 C to zupełnie inny motocykl. Za jego napęd odpowiada dwucylindrowy rzędowy silnik o pojemności 500 cm3. Jego maksymalna moc to 48 KM generowane przy 8500 obr./min, a dokładniej jest to 35 kW, co oznacza, że motocyklem tym mogą jeździć posiadacze prawa jazdy kategorii A2. Maksymalny moment obrotowy to 45 Nm przy 5000 obr./min.

Materiały prasowe Benelli 502 C (Materiały prasowe, Fot: Benelli)

Benelli 502 C jest dość dużym motocyklem. Jego długość to 2280 mm, szerokość to 940 mm, a wysokość 1140 mm (są to wartości nieuwzględniające lusterek). Z płynami ten włosko-chiński naked waży 217 kg. Do zalet można jednak zaliczyć spory zbiornik paliwa, w którym zmieści się 21 l benzyny.

Benelli 502 C kosztuje 24 500 zł. Oferowany jest w trzech wariantach kolorystycznych – ciemnym czerwonym, czarnym i niebieskim.

Materiały prasowe Benelli 502 C (Materiały prasowe, Fot: Benelli)