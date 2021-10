Będą elektryczne motocykle Ducati. Włosi poinformowali o tym w swoim stylu

Skąd o tym wiadomo? Ducati to marka kojarzona ze sportem, więc informację o elektrycznych planach przedstawili w odpowiedni sposób. Dopiero co pojawił się komunikat, że (również włoska) Energica przestanie dostarczać motocykle do wyścigowej serii mistrzostw świata MotoE z końcem 2022 r. Chwilę później historię uzupełnił kolejny komunikat – podpisano umowę, że w latach 2023-2026 jedynym dostawcą motocykli do MotoE będzie Ducati.