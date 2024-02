Barton obniża ceny modeli 125 cm3. Przed sezonem można kupić taniej

Pierwsze miesiące roku to na rynku jednośladów szczególna walka o klienta, a także wyprzedaże poprzedniego rocznika. Choć większość kupujących decyduje się na nowe czy używane dwa koła dopiero na wiosnę, to producenci chcą wyprzedzić ten trend i zachęcić klientów do szybkiej decyzji. Udział w tym mają mieć różne promocje na egzemplarze z rocznika 2023 i taką przygotował też Barton.