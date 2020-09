Aprilia Tuono V4 X, czyli limitowany torowy hypernaked

W marcu 2019 r. Aprilia przygotowała torową wersję swojego sportowego RSV4 1100. Motocykl nazwany RSV4 X powstał w zaledwie 10 egzemplarzach i wszystkie z nich od razu znalazły klientów. Teraz do sprzedaży trafi podobna wersja modelu Tuono V4 1100. Jak reklamuje ją Aprilia – będzie to najmocniejszy i najlżejszy hypernaked na świecie .

Robiąc torowe motocykle nie trzeba przejmować się przepisami ani wieloma elementami wyposażenia (jak np. światłami). Do tego takie maszyny często wykorzystują najdroższe materiały i części zapewniająca jeszcze lepsze osiągi. To natomiast winduje też cenę, ale efekty zawsze robią wrażenie. W przypadku Aprilii Tuono V4 X zastosowano sporo włókna węglowego, co pomogło zmniejszyć masę tej maszyny do zaledwie 166 kg. Ale przy tym zadbano też o aerodynamikę stosując nowe skrzydła z przodu.