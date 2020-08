Aprilia poinformowała, kiedy ruszą zapisy na RS 660

Nowy sportowy motocykl Aprilii z silnikiem o pojemności 660 cm3 jest jedną z ciekawszych i bardziej oczekiwanych premier. Nieduża masa, atrakcyjny wygląd i obietnica dobrych właściwości jezdnych brzmią obiecująco. Włosi wypuścili nowe krótkie wideo prezentujące RS 660 na miejskich ulicach i górskich serpentynach. Trzeba przyznać, że w obu tych sceneriach maszyna prezentuje się świetnie. Jednak najważniejsza wiadomość pojawia się na końcu tego krótkiego filmu – zapisy na Aprilię RS 660 mają ruszyć w październiku. To wtedy będzie można zamówić motocykl, a to oznacza, że zapewne do klientów pierwsze egzemplarze trafią na samym początku przyszłego sezonu.